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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 5. Yargı paketi kabul edildi! Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılından beri izinli sayılan açık cezaevi mahkumlarının izinleri 30 Kasım'da sona erecekti. Açık cezaevi izinlerinin uzatılabilmesine ilişkin maddenin de yer aldığı 5. yargı paketi TBMM'de kabul edildi. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri son dakika kararı

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 5. Yargı paketi kabul edildi! Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi hükümlüleri ve aileleri koronavirüs izinlerinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından açık cezaevi izinleri ile ilgili yeni karar araştırılıyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs nedeniyle açık cezaevinde bulunan binlerce hükümlü izinli sayılarak, 15 Nisan 2020’de evlerine gönderildi. Bugüne kadar 9 kez uzatılan Kovid-19 izninin 30 Kasım’da da sona ermesi bekleniyordu. 31 Kasım’a kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa ceza sürelerini doldurmayan binlerce mahkum yeniden cezaevine dönecekti.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILIYOR MU?

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre açık cezaevi izinlerinin 6 ay daha uzatılması konuşulmuştu. İzin uygulamasının 6 ay daha uzatılmasına ilişkin hüküm, bir önerge ile Meclis Genel Kurulu'nda salı günü görüşmeleri devam eden 5. Yargı Paketi'ne eklenmişti. Düzenlemenin Genel Kurul'da kabul edilmesiyle 90 bin dolayında hükümlü 6 ay daha dışarda kalacağı söylenmişti.

23 Kasım Salı günü TBMM'de gerçekleşen 5. yargı paketi görüşmelerinde alınan karara göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

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24 Kasım Salı akşamı gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Fahrettin Koca, cezaevi izinleri ile ilgili "Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır" dedi. Gözler Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak son açıklamaya çevrildi.

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