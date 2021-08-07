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Açık Lise ek sınav ne zaman? 2021 AÖL ek sınava kimler girebilir? AÖL ek sınav kayıt yenileme tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL ek sınav tarihleri belli oldu. MEB Açık Lise ek sınav kayıt yenileme tarihini paylaştı. Öğrenciler 'AÖL ek sınava kimler girebilir?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte AÖL ek sınav tarihi 2021

Açık Lise ek sınav ne zaman? 2021 AÖL ek sınava kimler girebilir? AÖL ek sınav kayıt yenileme tarihi

2021 yılında MEB'e bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği AÖL ek sınavı tarihleri belli oldu. İşte 2020-2021 AÖL ek sınav tarihleri

AÖL EK SINAV TARİHLERİ

Açık öğretim lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek sınav ise 16-20 ağustos 2021 tarihleri arasında online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

EK SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

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