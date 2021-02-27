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HaberlerGündemAçık Öğretim Fakülteleri (AÖF) sınav tarihlerini açıklandı! ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2020 - 2021 bahar sınav takvim
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Açık Öğretim Fakülteleri (AÖF) sınav tarihlerini açıklandı! ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2020 - 2021 bahar sınav takvimi

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Üniversiteyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakültelerini tercih etti. AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. Peki, Açık Öğretim Fakülteleri sınavları ne zaman? AÖF sınavları ne zaman olacak? İşte Açık Öğretim Fakülteleri sınav takvimi!

Açık Öğretim Fakülteleri (AÖF) sınav tarihlerini açıklandı! ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2020 - 2021 bahar sınav takvim

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar sınav takvimleri belli oldu. Peki 2020 ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte AUZEF ve AÖF vize sınavlarıyla ilgili yapılan son duyurular ve yaşanan gelişmeler…

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ!

2020-2021 bahar dönemi vize sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2020-2021 Bahar dönemi final sınavları 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TARİHLERİ!

Bahar dönemi ara sınavları 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavları 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı 08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF ARA SINAV TARİHLERİ

Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde

2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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