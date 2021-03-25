Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav tarihleri belli oldu. AÖL sınavları 25 Mart 2021 Saat 09.30 da başladı ve 29 Mart 2021 Saat 23.59’da sona erecek. AÖL sınavları online nasıl yapılıyor?

AÖL SINAVLARI ONLINE NASIL YAPILIYOR?

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Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarına online olarak giriyorlar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak AÖL online sınav uygulamasına katılacaklar.

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.