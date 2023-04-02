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Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme için son günler!

Açık Öğretim Lisesi 2.dönem kayıt yenileme tarihleri, Açık Lisede eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı AÖL 2.dönem kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. İşte 2023 Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme son tarih...

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  • Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme için son günler! 2023 Açık Öğretim Lisesi 2.dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

    Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme  tarihleri lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler tarafından takip ediliyor. AÖL son kayıt yenileme günü için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilirken MEB'den konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. MEB, AÖL 2.dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin uzatıldığını açıkladı. İşte 2023 Açık Öğretim Lisesi AÖL son kayıt tarihi hakkındaki duyuru...
  • Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme için son günler! 2023 Açık Öğretim Lisesi 2.dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

    AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Henüz 2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için kayıt işlemlerinin 3 Nisan'a kadar devam etmesi sebebiyle sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

    Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.
  • Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme için son günler! 2023 Açık Öğretim Lisesi 2.dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

    AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze yapıyordu fakat sonrasında online sınav sistemine geçiş yapmıştı. 2. Dönem AÖL sınavlarının henüz hangi sistemde gerçekleştirileceği netlik kazanmadı.
  • Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme için son günler! 2023 Açık Öğretim Lisesi 2.dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

    MEB DUYURU YAYINLADI!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi 2.dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihine ilişkin olarak yapılan duyuru şu şekilde,

    "ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

     

    2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2022-2 DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İLE İLK KAYIT İŞ VE İŞLEMLERİ 3 NİSAN 2023 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR UZATILMIŞTIR. KAYITLAR EKTEKİ KILAVUZLAR DOĞRULTUSUNDA YAPILACAKTIR."

    AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

    AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme için son günler! 2023 Açık Öğretim Lisesi 2.dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

    KAYIT YENİLEME 3 NİSAN TARİHİNDE SONA ERECEK

    Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası uzatıldı. Kayıt yenileme ve ilk kayıt yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak.

    Öğrencilik durumu sistem üzerinde Silik, Donuk veya Aktif olanlar kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

    Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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