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Açık öğretim kayıtları ne zaman? 2019 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren ve yeni kayıt yaptıracak öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlık içinde. Peki, açık öğretim kayıtları ne zaman başlayacak? 2018 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

01.08.2018 - 19:21 | Güncelleme:

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlarını görüntüleyen adaylardan mezun olamayanlar yeni eğitim öğretim dönemi için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek. Mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler ve açık öğretime yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi kayıt tarihini araştırıyor. Peki, açık öğretim kayıtları ne zaman başlayacak? 2018 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

AÇIK ÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu'nda eğitimini sürdüren öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemi için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek. Fakat MEB 2018-2019 eğitim öğretim dönemi iş takvimini henüz yayınlamadı.

2017-2018 eğitim öğretim dönemi için yeni  kayıt işlemleri 21 Ağustos tarihinde başlamıştı. Buna göre 2018-2019 eğitim öğretim dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin yaklaşık 1 ay sonra başlaması öngörülüyor. AÖL iş takvimi yayınlandığı an kayıt takvimi belli olacak ve öğrenciler işlemlerini yapabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Lisesi'nde öğrenimine devam eden ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 21 Ağustos - 15 Eylül 2017 tarihleri arasıda gerçekleştirecek. Kayıt yenileme işlemlerini, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler yaptıracak.

Kayıt yenileme sınav bedeli, 30 TL olup, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.

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