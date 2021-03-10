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Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları 2021! AÖL online sınav sonuçları açıklandı

Açık Öğretim Lisesi online sınav sonuçları açıklandı. AÖL sınav sonuçlarının açıklandığını öğrenenler Milli Eğitim Bakanlığı AÖL otomasyonuna akın etti. Şuanda aol.meb.gov.tr sayfasında yoğunluk nedeniyle aksaklık yaşanıyor. İşte Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları 2021 hakkında merak edilen gelişmeler...

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları 2021! AÖL online sınav sonuçları açıklandı

Açık Lise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınavlar online bir şekilde yapılmıştı. 25 Şubat- 1 Mart tarihlerinde düzenenen Açık Öğretim sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte AÖL sınav sonuçları öğrenme ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Bakanlık, "2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi 1. dönem online sınav sonuçları açıklanmıştır. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır." ifadelerine de yer verdi.

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