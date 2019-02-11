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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından en sık aranılan konu başlıklarından biri oldu. İkinci dönem eğitim ve öğretim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler bahar dönemi AÖF kayıt yenileme işlemi yapmak durumundalar. Peki, bugün itibariyle başlayan kayıt yenileme ne zamana kadar devam edecek? Ayrıntılar haberimizde...
2019 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? DERS SEÇİMİ
|BAHAR DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|11 Şubat 2019 Pazartesi
22 Şubat 2019 Cuma
|22 Şubat 2019 Cuma
|12 Gün
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme yapmak isteyen öğrenciler öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden öğrenci girişi yaparak ders seçimi yapmanız gerekiyor. Ders seçimi yapmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilemeyecektir.
AÖF’ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.
AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ
Ders seçimi yapmanızın ardından Öğrenci İşlemleri menüsünden Kayıt İşlemleri seçilerek periyot seçim ekranından “Periyot”, eğer birden fazla birime kayıtlı ise “Birim” seçim panelinden birim seçilmesi gerekmektedir.
“Açılan Dersler”, “Seçilen Dersler”, “Başarısız Dersler” ve “Ders Programı” butonlarıyla listelenecek 4 sayfa vardır.
“Açılan Dersler” yarıyıl bazında gösterilmektedir.
“Birim Değiştir” satırında, satır üzerinde herhangi bir yere tıklanarak diğer birimler listelenecek ve seçilen birimin derslerine de bu şekilde ulaşılabilecektir.
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