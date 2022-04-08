Acil durum petrol stokları piyasaya sürülecek

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Uluslararası Enerji Ajansı, üye ülkelerin acil petrol stoklarını piyasaya arz etmek üzere yeni bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada ülkelerin önümüzdeki 6 ayda 120 milyon varil petrolü piyasaya sürme taahhüdünde bulunduğu belirtildi. Bunun yarısı yani 60 milyon varili ABD'den gelecek.

Ülkeler geçtiğimiz ay da benzer bir taahhütte bulunmuştu. dolayısıyla 6 ayda toplam 240 milyon varil petrol piyasaya sürülecek.

Son verilen taahhüde ise Türkiye de katıldı. Türkiye stoklarından 3 milyon 60 bin varili piyasaya sürecek.

Ülke Taahhüt (bin varil) ABD 60.559 Japonya 15.000 G. Kore 7.230 Almanya 6.480 Fransa 6.047 İtalya 5.000 İngiltere 4.408 İspanya 4.000 Türkiye 3.060 Polonya 2.298 Avustralya 1.608 Hollanda 1600 Yunanistan 624 Macaristan 531 Yeni Zelanda 483 İrlanda 451 Finlandiya 369 Litvanya 180 Estonya 74 Toplam 120.000

'KARARLILIĞINI ORTAYA KOYDU'

IEA Direktörü Fatih Birol konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir ay arayla eşi görülmemiş bir şekilde ve miktarda acil petrol stoklarının sürülmesi, üye ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaşanan petrol şokundan küresel ekonomiyi koruma konusundaki kararlılığını ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Acil durum petrol stokları ya doğrudan devletlerin kontrolünde ya da devletlerin getirdiği zorunluluk nedeniyle şirketler tarafından tutuluyor.

Söz konusu kararın ardından brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına gerilese de bu sabah yeniden 101 doları aştı.