Acil durum petrol stokları piyasaya sürülecek

Uluslararası Enerji Ajansı, üye ülkelerin acil petrol stoklarını piyasaya arz etmek üzere yeni bir anlaşmaya vardığını açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada ülkelerin önümüzdeki 6 ayda 120 milyon varil petrolü piyasaya sürme taahhüdünde bulunduğu belirtildi. Bunun yarısı yani 60 milyon varili ABD'den gelecek.
Ülkeler geçtiğimiz ay da benzer bir taahhütte bulunmuştu. dolayısıyla 6 ayda toplam 240 milyon varil petrol piyasaya sürülecek.
Son verilen taahhüde ise Türkiye de katıldı. Türkiye stoklarından 3 milyon 60 bin varili piyasaya sürecek.
|Ülke
|Taahhüt (bin varil)
|ABD
|60.559
|Japonya
|15.000
|G. Kore
|7.230
|Almanya
|6.480
|Fransa
|6.047
|İtalya
|5.000
|İngiltere
|4.408
|İspanya
|4.000
|Türkiye
|3.060
|Polonya
|2.298
|Avustralya
|1.608
|Hollanda
|1600
|Yunanistan
|624
|Macaristan
|531
|Yeni Zelanda
|483
|İrlanda
|451
|Finlandiya
|369
|Litvanya
|180
|Estonya
|74
|Toplam
|120.000
'KARARLILIĞINI ORTAYA KOYDU'
IEA Direktörü Fatih Birol konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir ay arayla eşi görülmemiş bir şekilde ve miktarda acil petrol stoklarının sürülmesi, üye ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaşanan petrol şokundan küresel ekonomiyi koruma konusundaki kararlılığını ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
Acil durum petrol stokları ya doğrudan devletlerin kontrolünde ya da devletlerin getirdiği zorunluluk nedeniyle şirketler tarafından tutuluyor.
Söz konusu kararın ardından brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına gerilese de bu sabah yeniden 101 doları aştı.
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