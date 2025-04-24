Acil yardım uzmanından ailelere "Aile Afet Planı" hazırlamaları önerisi

Prof. Dr. Dökmeci, depremlerin Türkiye'nin değişmeyen bir gerçeği olduğunu belirterek, toplumun her bireyinin bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Dökmeci, planın en küçük bireyden en yaşlı bireye kadar herkes için görev ve sorumlulukları içermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu planın içerisinde bir afet sonrasında kiminle iletişime geçileceği, nerede toplanılacağı konusunda tüm aile fertlerinin bilgisi olduğu için bu anlamda afet sonrası herhangi bir panik yaşanmayacak ve bu sayede tüm aile fertleri bir araya gelebilecektir" diye konuştu.

Deprem anında "çök-kapan-tutun" hareketinin hayati önem taşıdığını anımsatan Dökmeci, binaların güvenli şekilde boşaltılması, ev, iş yeri ile araçlarda deprem çantasının mutlaka bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi.