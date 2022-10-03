PENDİK SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTI AÇILDI!

Yeni metro hattının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 2 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Erdoğan açılış konuşmasında;

"İstanbul'a kazandırdığımız yeni ulaşım projemiz Pendik Tavşantepe Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7,4 kilometre olan 4 istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Pendik'e Anadolu Adliyesi'ne Kadıköy'e bağlamaktadır. Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 kilometreyi geçecektir. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır." ifadelerini kullandı.