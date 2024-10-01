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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Acun Ilıcalı: 7 maçta 7 penaltımız verilmedi - Fenerbahçe Haberleri

        Acun Ilıcalı: 7 maçta 7 penaltımız verilmedi

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısında hakem kararlarını eleştirirken, ezeli rakip Galatasaray'ı da hedef aldı. İşte Ilıcalı'nın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:09
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        "7 maçta 7 penaltımız verilmedi"
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        Fenerbahçe Asbaşkan Acun Ilıcalı, hakem kararları ve gündemde yer alan konular hakkında basın toplantısı düzenledi.

        İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

        "Antalyaspor maçından sonra durumu değerlendireceğimizi, hakem hocalarını dinleyeceğimizi ve açıklama yapacağımı söylemiştik. Türkiye'de futbol acaba bugün futbol olarak oynanıyor mu? Futbol dil ve adaletin uygulandığı bir spor mu?"

        "BİR GALATASARAYLI YÖNETİCİ..."

        "İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Somut mu? Somut! Sonra özür diledi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Jorge Jesus cinnet geçirdi ve kırmızı kart gördü. Sonra Galatasaray 'Futbolu niye geriyorsunuz, biz kardeşiz' dedi ve sezon bitti."

        TORREIRA'YA SERT SÖZLER

        "Geçen sene Trabzonspor maçından sonra Dursun Özbek açıklama yaptı. En kötü hakem olduğunu söylediler, bütün yorumcular tam tersi konuştu. Bizim maçımızla ilgili 'Sizin kirli elleniriz var' deniyor. Geçen sene sarı kart operasyonu var. 3 sarı karta, 15 sarı kartlık orantısızlık.. Sonra 'Yerli hakem istiyoruz, hepimiz kardeşiz, futbolu germeyelim' deniyor. Geçen sene son derbide aldatma yapan oyuncu, kırmızı kart sonrası tribünlere yumruk kaldırıyor! Geçen sene derbide kırmızı karttan sonra kalkan Lucas Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklardır."

        "SARI KART OPERASYONU"

        "Yorumcuların ortak yorumu, Galatasaray'a 14 sarı kart gösterilmemiş! Varsa itirazı olan, laf yetiştirerek değil, rakamla söylesinler! Fenerbahçe'ye gösterilemeyen sarı kart sayısı 1! Beşiktaş'a da 1! Kırmızı kart korkusu yaşayan bir oyuncunun topla münasebeti aynı olur mu? Eğer sarı kartı olan bir oyuncu, kırmızı kart görebilecek durumdaysa oyuncuya aynı müdahaleyi yapabilir mi? Biz bunu soruyoruz. Sarı kart operasyonu bu! Hakem sarı kartları vermiyorsa, bir maç adil olur mu?"

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        "TRABZON'DAKİ O MAÇIN HAKEMİ..."

        "Bizi Trabzon'da linç ettirmeye çalışan, dünya üzerinde oynanmayacak maçı kalecinin kafası kananmışken oynatma insiyatifi veren hakemi yine bizim maçta görevlendirdiklerinde olacakları biliyorduk. Trabzon'daki o maçın hakemi... Biz oyunculara 'Gol, penaltı falan olur siz 3-4 tane atın' dedik."

        "BU HAFTA İLE 7 OLDU!"

        "Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Varsa itirazı olan bana bir şekilde laf yetiştirerek değil, hakem hocaları 14 değil 13 diyor desinler. 10 hakem hocasının ortak kararı, diğer takıma da birer tane gösterilmemiş. Bir defans oyuncusu sarı kart görünce aynı oyunu sergileyebilir mi? Türkiye'de sarı kart operasyonu yapılıyor derken biz bundan bahsediyoruz. Bu operasyonda kimse hakemi konuşmaz. Sarı kart verilmeyen maçta hakem adaleti sağlamış olur mu? Yine 8 hakem hocasının bizzat kabul ettiği gerçeği açıklıyorum şu anda; Fenerbahçe'nin bu sezon resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı 6. Bunda hakemler ortak karar aldı. Bu hafta ile 7 oldu. 7'de 7 oldu."

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        "BAŞKAN OPERASYONU SÖYLEDİ!"

        "Başkanımız 'Operasyona hazır olun, yarın başımıza iş gelecek. Lütfen futbolcuları motive edin, daha fazla gol atmamız lazım' dedi."

        "BİZİM MAÇTA VAR KALKTI!"

        "Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun topunda bayrak kalkıyor. İkinci yarı uzun top, hop bayrak kalkıyor. Ataklarımızda sürekli bayrak! Ofsayt mı, değil mi bilinmiyor ve VAR'a da gidemiyoruz! Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!"

        "BUNUN ADI REZALET!"

        "Bu yaşananlar futbol değil! Başka bir şey oynanıyor! Bunun adı rezalet! Kurallar uygulanmıyor, başka şeyler uygulanıyor! Nedense Fenerbahçe'ye karşı... Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam!"

        "OKAN BURUK DOĞRU SÖYLÜYOR"

        "Okan Buruk 88. dakikada Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Türkiye'de geldiği nokta! Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Çünkü 8 hakem penaltı diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Galatasaray aleyhine yaparsan, maç verilmeyeceğini biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim."

        "YİNE 'HAKEMLERE YÜKLENMEYİN' DİYECEKLER"

        "Geçen sene Galatasaray maçının hakemi 'Hangi ruh halinde penaltıyı verdiğimi bilmiyorum' diyor. O ruh hali, işte bu ruh hali! Operasyon bittikten sonra 'Bu hakemlere yüklenmeyin, bu hakemler evlatlarımız' Futbolu germeyin diyecekler!"

        "TFF İLE GÖRÜŞTÜK, ADALET İSTİYORLAR"

        "TFF'ye bugün ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. Bu TFF daha çok yeni. 'Haydi saldıralım, yüklenelim' federasyonu değil. Bu federasyon bize sözler vermişi adalet getirmek istiyor. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz! Ayrıcalık istemiyoruz! Bunu başaracağız! ortalığı yakarak, yıkarak değil! Somut örneklerle, iletişimle yıkacağız. TFF'yi neden yıkacağız? TFF Başkanı 'Sorun yok' dese, başka bir tavır alırız. TFF Başkanı, hakemlerle konuşmuyor. Sadece oradaki görevlileri değiştirebilir. TFF Başkanı da durumun farkında. TFF Başkanı 'Bize adalet konusunda güvenin, kimseye taviz vermeyeceğiz' dedi. Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin benzer açıklamaları var. TFF adaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada. Bu yapıyı TFF yıkacak, buna inanıyoruz."

        "SİSTEMİ DEVİRİP, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

        "Başarı kenetlenmekten geçiyor. Sosyal medyada rüzgar yapıp, bizim düşmemiz için bekleyenlere şunu söylüyorum, bizim arkamızda Fenerbahçe taraftarı var! Bizi onlar seçti, kusura bakmayın! Sizin yıkma çabanızla gitmeyeceğiz! Düştüğü zaman kalkmayı bilen taraftarımızla gümbür gümbür yürüyeceğiz. Ben de elimden geleni yapacağım. Başkanın aldığı günden beri ekonomi iyileşti, geçen sene şampiyonluk elimizden alındı. Sistemi devirip, şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Başarının tek formülü birlik olmak."

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