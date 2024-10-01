Acun Ilıcalı: 7 maçta 7 penaltımız verilmedi

Fenerbahçe Asbaşkan Acun Ilıcalı, hakem kararları ve gündemde yer alan konular hakkında basın toplantısı düzenledi.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"Antalyaspor maçından sonra durumu değerlendireceğimizi, hakem hocalarını dinleyeceğimizi ve açıklama yapacağımı söylemiştik. Türkiye'de futbol acaba bugün futbol olarak oynanıyor mu? Futbol dil ve adaletin uygulandığı bir spor mu?"

"BİR GALATASARAYLI YÖNETİCİ..." "İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Somut mu? Somut! Sonra özür diledi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Jorge Jesus cinnet geçirdi ve kırmızı kart gördü. Sonra Galatasaray 'Futbolu niye geriyorsunuz, biz kardeşiz' dedi ve sezon bitti." TORREIRA'YA SERT SÖZLER "Geçen sene Trabzonspor maçından sonra Dursun Özbek açıklama yaptı. En kötü hakem olduğunu söylediler, bütün yorumcular tam tersi konuştu. Bizim maçımızla ilgili 'Sizin kirli elleniriz var' deniyor. Geçen sene sarı kart operasyonu var. 3 sarı karta, 15 sarı kartlık orantısızlık.. Sonra 'Yerli hakem istiyoruz, hepimiz kardeşiz, futbolu germeyelim' deniyor. Geçen sene son derbide aldatma yapan oyuncu, kırmızı kart sonrası tribünlere yumruk kaldırıyor! Geçen sene derbide kırmızı karttan sonra kalkan Lucas Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklardır."

"SARI KART OPERASYONU" "Yorumcuların ortak yorumu, Galatasaray'a 14 sarı kart gösterilmemiş! Varsa itirazı olan, laf yetiştirerek değil, rakamla söylesinler! Fenerbahçe'ye gösterilemeyen sarı kart sayısı 1! Beşiktaş'a da 1! Kırmızı kart korkusu yaşayan bir oyuncunun topla münasebeti aynı olur mu? Eğer sarı kartı olan bir oyuncu, kırmızı kart görebilecek durumdaysa oyuncuya aynı müdahaleyi yapabilir mi? Biz bunu soruyoruz. Sarı kart operasyonu bu! Hakem sarı kartları vermiyorsa, bir maç adil olur mu?" REKLAM "TRABZON'DAKİ O MAÇIN HAKEMİ..." "Bizi Trabzon'da linç ettirmeye çalışan, dünya üzerinde oynanmayacak maçı kalecinin kafası kananmışken oynatma insiyatifi veren hakemi yine bizim maçta görevlendirdiklerinde olacakları biliyorduk. Trabzon'daki o maçın hakemi... Biz oyunculara 'Gol, penaltı falan olur siz 3-4 tane atın' dedik." "BU HAFTA İLE 7 OLDU!" "Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Varsa itirazı olan bana bir şekilde laf yetiştirerek değil, hakem hocaları 14 değil 13 diyor desinler. 10 hakem hocasının ortak kararı, diğer takıma da birer tane gösterilmemiş. Bir defans oyuncusu sarı kart görünce aynı oyunu sergileyebilir mi? Türkiye'de sarı kart operasyonu yapılıyor derken biz bundan bahsediyoruz. Bu operasyonda kimse hakemi konuşmaz. Sarı kart verilmeyen maçta hakem adaleti sağlamış olur mu? Yine 8 hakem hocasının bizzat kabul ettiği gerçeği açıklıyorum şu anda; Fenerbahçe'nin bu sezon resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı 6. Bunda hakemler ortak karar aldı. Bu hafta ile 7 oldu. 7'de 7 oldu."