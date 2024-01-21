Acun Ilıcalı'dan acil durum konseyi! O isim takım değiştirdi!
1 Ocak'ta TV8 ekranlarında yeni sezonuna başlayan Survivor Allstar'da Acun Ilıcalı yine acil durum konseyini topladı ve mavi takımdan bir yarışmacının kırmızı takıma geçeceğini duyurdu. İşte o isim...
1 Ocak tarihinden beri Allstar konseptiyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor’da Acun Ilıcalı tekrar acil durum konseyini topladı. Duyuruya göre mavi takımdan bir oyuncu kırmızı takıma geçti.
Ilıcalı "Şu an için yüksek dozda bir değişikliğe gerek yok seyircimizin Turabi ve Nagihan ile açıkcası paralel görüşleri var o da şu; mavi takımdan iyi bir yarışmacının kırmızı takıma geçmesini istiyorlar. Düşündük dedik ki bu öyle bir yarışmacı olsun ki; onun değişimi bütün dengeleri değiştirsin..." dedi.
Acun Ilıcalı konuşmasının devamında ise hangi yarışmacının takım değiştireceğini şu cümlelerle ifade etti: "Bunu tek yarışmacıyla yapabilir miyiz diye düşündük... Mavi takımdan kırmızı takıma gidecek isim; Yunus Emre"