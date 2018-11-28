Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı

Silivri’de iki gün önce boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin üzerinde anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı. Subaşı, kızı ve kendisi için aylık 125 bin TL nafaka alacak. Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında kesinlikle konuşmayacak