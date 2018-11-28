Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı

28.11.2018 - 09:00 | Güncelleme:

Silivri’de iki gün önce boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin üzerinde anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı. Subaşı, kızı ve kendisi için aylık 125 bin TL nafaka alacak. Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında kesinlikle konuşmayacak

  • 1 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    Günaydın'dan Erhan Öztürk’ün haberine göre, geçtiğimiz yıl eylül ayından Fransa’da görkemli bir düğünle evlenen Acun Ilıcalı işe Şeyma Subaşı boşandı. 14 ay evli kalan çift, 21 Kasım’da boşanma kararı aldı ve bir protokol hazırladı.

  • 2 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    10 MİLYONLUK EV ALACAK

    Silivri Adliyesi’ndeki boşanma davası Ilıcalı’nın avukatı Dr. AV. Hakan Öncel’in başvurusuyla açıldı. Taraflar imzaladıkları protokole harfiyen uyma taahhüdünde bulundu. İşte imzalanan o protokolün detaylar...

  • 3 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    - Şeyma Subaşı’na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa’nın üzerine yapılacak. Ilıcalı ve Subaşı alınacak evle ilgili intifa hakkına sahip olacak.

  • 4 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    - Şeyma Subaşı mevcut oturduğu evden çıkarak yeni alınacak olan eve geçecek.

  • 5 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    - Çiftin çocukları Melisa’nın velayeti anne Şeyma Subaşı’nda olacak.

  • 6 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    - Subaşı’na 115 bin TL yoksulluk, Melisa’ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödenecek.

  • 7 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    - 29 yaşındaki Subaşı, evlenirse 115 bin TL’lik nafakası ödenmeyecek.

  • 8 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    - Taraflar aile yaşantıları, boşanma süreci ve birbirlerinin yakınlarıyla ilgili olarak basın, radyo, sosyal medya, televizyon ve internet siteleriyle birlikte üçüncü kişi, kurum ile kuruluşlara hiçbir şekilde yazılı veya sözlü açıklama yapmayacaklar.

  • 9 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    - Yapılan protokolün dışında taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayacak. Kızları Melisa’nın tüm eğitim giderleri baba Ilıcalı tarafından karşılanacak.

  • 10 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    Taraflar yapılan protokolde taahhüt ettikleri maddelerin aksini yapamayacak. Ayrıca imzalanan bu protokol mahkeme kararı kesinleştikten sonra yürürlüğe girecek.

  • 11 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 12 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 13 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 14 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 15 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 16 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 17 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 18 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 19 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 20 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 21 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 22 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 23 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 24 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 25 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 26 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 27 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 28 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 29 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 30 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 31 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 32 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 33 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 34 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 35 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 36 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 37 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 38 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 39 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 40 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 41 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 44 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı - Magazin haberleri
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