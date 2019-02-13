Şeyma Subaşı kitap çıkartıyor

Giriş: 13.02.2019 - 15:34 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, kitap çıkartıyor. Subaşı'nın kitabını yayınlayacağı yayınevinin sosyal medya hesabından, “Hazır mısınız bomba gibi bir kitap geliyor!” paylaşımı yapıldı

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    Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı, kitap çıkartıyor.

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    "BOMBA GİBİ BİR KİTAP GELİYOR!"

    Subaşı'nın kitabını yayınlayacağı yayınevinin sosyal medya hesabından, “Hazır mısınız bomba gibi bir kitap geliyor!” paylaşımı yapıldı.

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    Subaşı ise, "Hadi bakalım!" paylaşımıyla kitap çıkaracağını duyurdu.

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    "HIRS GİDER, YÜZ KIZARIR"

    Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hırs göndermeli yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı sallamıştı. Şeyma Subaşı paylaşımına, "Hırsın ne demek olduğunu anlatan en güzel fotoğraf. Hırs adamın gözünü kör eder! Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider yüz kızarır." notunu eklemişti. Sosyal medyada bu yorum, Acun Ilıcalı'ya bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

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