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"HIRS GİDER, YÜZ KIZARIR"

Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hırs göndermeli yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı sallamıştı. Şeyma Subaşı paylaşımına, "Hırsın ne demek olduğunu anlatan en güzel fotoğraf. Hırs adamın gözünü kör eder! Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider yüz kızarır." notunu eklemişti. Sosyal medyada bu yorum, Acun Ilıcalı'ya bir gönderme olarak yorumlanmıştı.