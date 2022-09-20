İstanbul Sarıyer'de ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklet, hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın ardından Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un sağlık durumu merak konusu oldu. İşte, Ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu...

ACUN ILICALI MOTOR KAZASI NE ZAMAN VE NEREDE OLDU?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 19 Eylül 2022 tarihinde kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ile birlikte İstanbul Sarıyer'de motor kazası geçirdi.

ACUN ILICALI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi’nde Ilıcalı'nın kullandığı motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza nedeniyle Ilıcalı ile kızı hafif yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.