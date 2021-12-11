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Haberler Fiskos Ada Sanlıman'ın yeni şarkısının basın tanıtımına ünlü yağmuru
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"O Günler"in basın tanıtımına ünlüler akın etti

Güçlü kontralto sesiyle caz, R&B, soul gibi farklı müzik türlerini miksleme konusunda özel bir yeteneğe sahip olan Ada Sanlıman, ilk single çalışması ve klibi "O Günler"i, ilk olarak özel misafirleri ve basın mensuplarıyla paylaştı

Ada Sanlıman'ın yeni şarkısının basın tanıtımına ünlü yağmuru
Ünlüler akın etti
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İki gün önce gerçekleşen davette Mehmet Turgut, Erel Eryürek, müzisyen Ada Sanlıman'ın babası Tibet Sanlıman başta olmak üzere Birce Akalay, Serdar Bilgili, Ayşegül Dinçkök, Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya, Berna Öztürk, Lider Şahin, Ecem Çırpan, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Asuman Dabak, Gamze Cizreli, Sarp Can Köroğlu, Tolga Tekin, Yağız İzgül, İpek Erdem, Gökcan Sanlıman, Funda Sanlıman, Çağ Erçağ, Ahmet-İlksen Utlu, Selçuk Basa, Lal Bilgili, Tamer Yılmaz, Tepki, Bulut Reyhanoğlu gibi ünlü isimler, gecede canlı performans da sergileyen genç müzisyeni yalnız bırakmadı.

Daha önce Selda Bağcan'ın ve Ferdi Özbeğen'in seslendirdiği "O Günler"i seslendiren Ada Sanlıman'ın yorumu beğeni topladı. "O Günler"in klibi ise dün YouTube'da müzikseverlerle buluştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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