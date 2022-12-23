Adaçayı Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Adaçayı Her Gün İçilir Mi?

HABERTURK.COM

Adaçayı Her Gün İçilir Mi?

Demlenmiş 1 litre adaçayı thujone (halüsinojenik özelliği olan ve içeriğinde afrodizyak etkili bir madde).Peki, adaçayı her gün içilir mi?

Günde 3-7 gramdan fazla thujone tüketilmemelidir, bu nedenle günde birkaç fincan adaçayı, güvenli bir şekilde zehirlenme riski olmadan içilebilir.

Bu çayların içeriğinde ki thujone maddesi elbette büyük bir zarar vermez fakat yine de günlük ideal ölçü 2 fincandır.

Adaçayının Faydaları Nelerdir?

Adaçayı, içerisinde A, B3, B6, B9, C ve K vitaminleri gibi birçok vitamin ve potasyum, kalsiyum, demir, çinko ve magnezyum gibi mineraller bulunan mucize bir bitkidir.

Yara iyileştirici, terletici, idrar söktürücü olarak da kullanılabilir. Cilt çatlaklarını iyileştirir ve parlak bir görünüm kazandırır.

İçinde K vitamini barındıran adaçayı kemiklere, ağız ve dişlere de fayda sağlar. Stresi azaltır ve depresyonu baskılar.

Suya batırılmış adaçayı, yağlı cildi kontrol etmek için yüz toniği olarak da kullanılabilir.

Adaçayı banyosunun romatizma ağrılarını da iyi geldiği düşünülmektedir.

Antioksidan ve antiinflamatuvar etkilere sahiptir.

Kan şekeri, kan dolaşımı, kan pıhtılaşması üzerinde olumlu etkileri vardır.

Hafızayı geliştirip Alzheimer hastalığını yavaşlattığı da düşünülmektedir.

Kolesterol seviyesini düzeltir ve kalp hastalığı riskini azaltır.

Ülser ve larenjit gibi boğaz ve ağız rahatsızlıkları için yanı sıra yemek pişirmede ilave lezzet olarak kullanılır.

Adaçayını Kimler İçemez?

İçmesi tavsiye edilmeyen kişiler ve bazı riskli durumlar vardır. Peki, adaçayını kimler içemez? Özellikle hamileler ve hamilelik şüphesi olanlar. Emzirme döneminde olan kadınlar da içerse sütün kalitesini düşürebilir. Bu durum anne ve bebek sağlığı için risk oluşturmaktadır.

Bebekler ve küçük çocuklar için de tavsiye edilmemektedir. Adaçayı içinde bulunan thujone maddesi nedeniyle çok fazla tüketilmesi halinde sinir sistemini bozabilir ve karaciğeri yorar.

Adaçayı içinde çok fazla östrojen hormonu bulundurduğu için kadınlarda vücut tipine etki edebilir. Erkekler de ise göğüs büyümesine neden olabilir. Ayrıca cinsel istediği bastırdığı gibi erkeklerde de sperm kalitesini düşürebilir.

Adaçayı Ne Zaman İçilmeli?

Adaçayı, kraliyet özellikleri nedeniyle dünya çapında birçok kültürde binlerce yıldır kullanılmaktadır. İçinde kafein içermediği için günün her saatinde, ister soğuk ister sıcak tüketilebilir.

Soğuk algınlığı ve sindirim sistemi sorunları görüldüğü zaman, hazımsızlık ve uyku problemlerinin olduğu zamanlarda da tüketilebilir. Sabah kahvaltı sonrası, ara öğünlerde ve uyku problemleri için yatmadan önce içilebilir.

Adaçayı Neden Gece İçilmez?

İçinde bol miktarda bulunan üritik maddesinden dolayı tansiyonu yükseltebilir ve kalpte ritim bozukluğu oluşturabilir. Kalp hastası olan kişilerin doktor kontörlünde içmesi önerilmektedir.

Bunun dışında, gece yatmadan önce bir bardak içilirse rahat ve kaliteli bir uykuya geçmenizi sağlar. Adaçayını içemeyenler ise diğer şifalı bitkilerden olan ekinezya veya papatya tüketebilir.

Bu bitki çayları kasları gevşeterek sakin kalmanızı sağlayacak ve uykuya geçiş sürecinizi hızlandıracaktır.