Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Adaçayı Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Adaçayı Her Gün İçilir Mi?
ABONE OL

Adaçayı günde ne kadar tüketilmeli? Adaçayı her gün içilir mi?

Adaçayı için günde bir fincan oldukça idealdir. Ancak kırgınlık ve halsizlik gibi durumlarda günde iki fincan adaçayı tüketilebilir. Günde iki fincandan fazlası sağlık açısından olumsuz etkiler oluşturabilir. Başta sakinlik vermesi ve mideyi rahatlatması gibi birçok faydası vardır.

Adaçayı Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Adaçayı Her Gün İçilir Mi?
HABERTURK.COM

Adaçayı Her Gün İçilir Mi?

Demlenmiş 1 litre adaçayı thujone (halüsinojenik özelliği olan ve içeriğinde afrodizyak etkili bir madde).Peki, adaçayı her gün içilir mi?

Günde 3-7 gramdan fazla thujone tüketilmemelidir, bu nedenle günde birkaç fincan adaçayı, güvenli bir şekilde zehirlenme riski olmadan içilebilir.

Bu çayların içeriğinde ki thujone maddesi elbette büyük bir zarar vermez fakat yine de günlük ideal ölçü 2 fincandır.

Adaçayının Faydaları Nelerdir?

  • Adaçayı, içerisinde A, B3, B6, B9, C ve K vitaminleri gibi birçok vitamin ve potasyum, kalsiyum, demir, çinko ve magnezyum gibi mineraller bulunan mucize bir bitkidir.
  • Yara iyileştirici, terletici, idrar söktürücü olarak da kullanılabilir. Cilt çatlaklarını iyileştirir ve parlak bir görünüm kazandırır.
  • İçinde K vitamini barındıran adaçayı kemiklere, ağız ve dişlere de fayda sağlar. Stresi azaltır ve depresyonu baskılar.
  • Suya batırılmış adaçayı, yağlı cildi kontrol etmek için yüz toniği olarak da kullanılabilir.
  • Adaçayı banyosunun romatizma ağrılarını da iyi geldiği düşünülmektedir.
  • Antioksidan ve antiinflamatuvar etkilere sahiptir.
  • Kan şekeri, kan dolaşımı, kan pıhtılaşması üzerinde olumlu etkileri vardır.
  • Hafızayı geliştirip Alzheimer hastalığını yavaşlattığı da düşünülmektedir.
  • Kolesterol seviyesini düzeltir ve kalp hastalığı riskini azaltır.
  • Ülser ve larenjit gibi boğaz ve ağız rahatsızlıkları için yanı sıra yemek pişirmede ilave lezzet olarak kullanılır.

Adaçayını Kimler İçemez?

İçmesi tavsiye edilmeyen kişiler ve bazı riskli durumlar vardır. Peki, adaçayını kimler içemez? Özellikle hamileler ve hamilelik şüphesi olanlar. Emzirme döneminde olan kadınlar da içerse sütün kalitesini düşürebilir. Bu durum anne ve bebek sağlığı için risk oluşturmaktadır.

Bebekler ve küçük çocuklar için de tavsiye edilmemektedir. Adaçayı içinde bulunan thujone maddesi nedeniyle çok fazla tüketilmesi halinde sinir sistemini bozabilir ve karaciğeri yorar.

Adaçayı içinde çok fazla östrojen hormonu bulundurduğu için kadınlarda vücut tipine etki edebilir. Erkekler de ise göğüs büyümesine neden olabilir. Ayrıca cinsel istediği bastırdığı gibi erkeklerde de sperm kalitesini düşürebilir.

Adaçayı Ne Zaman İçilmeli?

Adaçayı, kraliyet özellikleri nedeniyle dünya çapında birçok kültürde binlerce yıldır kullanılmaktadır. İçinde kafein içermediği için günün her saatinde, ister soğuk ister sıcak tüketilebilir.

Soğuk algınlığı ve sindirim sistemi sorunları görüldüğü zaman, hazımsızlık ve uyku problemlerinin olduğu zamanlarda da tüketilebilir. Sabah kahvaltı sonrası, ara öğünlerde ve uyku problemleri için yatmadan önce içilebilir.

Adaçayı Neden Gece İçilmez?

İçinde bol miktarda bulunan üritik maddesinden dolayı tansiyonu yükseltebilir ve kalpte ritim bozukluğu oluşturabilir. Kalp hastası olan kişilerin doktor kontörlünde içmesi önerilmektedir.

Bunun dışında, gece yatmadan önce bir bardak içilirse rahat ve kaliteli bir uykuya geçmenizi sağlar. Adaçayını içemeyenler ise diğer şifalı bitkilerden olan ekinezya veya papatya tüketebilir.

Bu bitki çayları kasları gevşeterek sakin kalmanızı sağlayacak ve uykuya geçiş sürecinizi hızlandıracaktır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dondurulmuş Anne Sütü Ne Kadar Sürede Tüketilmeli? Buzlukta Saklanan Anne Sütü Nasıl Verilir?
SAĞLIK Dondurulmuş anne sütü ne kadar sürede tüketilmeli?
Zerdeçal Ne Kadar Tüketilmeli? Toz Zerdeçal Nasıl Kullanılır?
SAĞLIK Zerdeçal ne kadar tüketilmeli?
Zencefili Kimler Kullanamaz? Zencefilin Yan Etkileri Nelerdir?
SAĞLIK Zencefili kimler kullanamaz?
Katı Kişi Sendromu, kadınlarda iki kat fazla görülüyor
SAĞLIK Ünlü şarkıcıyla gündeme gelmişti! Kadınlarda iki kat ...
Prof. Dr. Özkan'dan rahim nakli ameliyatı yorumu: Nobel'e aday muhteşem bir ameliyat
SAĞLIK Prof. Dr. Özkan'dan rahim nakli yorumu: Nobel'e aday ...
Ton Balığı Ne Kadar Tüketilmeli? Konserve Ton Balığı En Fazla Kaç Günde Tüketilmeli?
SAĞLIK Ton balığı ne kadar tüketilmeli?
Tarçın Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Çubuk Tarçın Kaç Kez Kullanılır?
SAĞLIK Tarçın günde ne kadar tüketilmeli?
Tahin Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Tahin Bağırsakları Çalıştırır Mı?
SAĞLIK Tahin günde ne kadar tüketilmeli?
Propolisi Kimler Kullanamaz? Propolisin Yan Etkileri Neler?
SAĞLIK Propolisi kimler kullanamaz?
Poleni Kimler Kullanamaz? Polenin Yan Etkileri Neler?
SAĞLIK Poleni kimler kullanamaz?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.