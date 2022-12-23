Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Zerdeçal Ne Kadar Tüketilmeli? Toz Zerdeçal Nasıl Kullanılır?
ABONE OL

Zerdeçal ne kadar tüketilmeli? Toz zerdeçal nasıl kullanılır?

Zerdeçal, aynı adı taşıyan zencefil bitkisinin kurutulmuş ve öğütülmüş köküdür. Hindistan'da yaygın olarak kullanılan, kökleri koyu sarı bir bitkidir. Peki, zerdeçal ne kadar tüketilmeli? Bir günde kabul edilebilir tüketim oranı 6-8 gramdır. Bu da 1 yemek kaşığına denk gelmektedir.

Zerdeçal Ne Kadar Tüketilmeli? Toz Zerdeçal Nasıl Kullanılır?
HABERTURK.COM

Toz Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

Eşsiz bileşimi nedeniyle zerdeçal, vücudu bir bütün olarak iyileştirmeye ve bireysel sağlık sorunlarını çözmeye yardımcı olan faydalı özellikleriyle bilinir.

Zerdeçalın, cilt ve saç problemlerini çözüme kavuşturması kozmetikte yaygın olarak kullanılmasına sebebiyet verdiği bilinmektedir.

Toz zerdeçalın yanı sıra zerdeçal yağının da saçlara iyi geldiğini bilinmekte. Peki, toz zerdeçal nasıl kullanılır? Gelin, tüm bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım.

  • Zerdeçalı normal ılık suyla karıştırabilir, çay veya kahveye ekleyebilir ya da ballı sütün içerisine de ekleyebilirsiniz.
  • Zerdeçal en bilinen yöntemiyle süte karıştırılıp içilir. Hindistan'da da zerdeçal, güçlü bir vitamin içeceği olarak tüketilir ve genellikle bu şekilde sütle karıştırılır.
  • Zerdeçalı, ana yemeklere koyabilirsiniz özellikle iri doğranmış sebzelere, baklagillere ve tavuk soslarına koyabilirsiniz. Bu baharat özellikle et /tavuk ürünleri ile iyi bir şekilde harmanlanırsa hem göz doyurucu bir güzelliği ortaya çıkacaktır hem de aroma verecektir.
  • İltihap önleyici bir karışım yapmak için 1 çay kaşığı zerdeçalı bir bardak sıcak süte dökün ve bir tutam karabiber ekleyin, tat vermesi için bal ekleyebilirsiniz. Karabiber sayesinde zerdeçal daha iyi emilir. Bu kombinasyonun iltihap önleyici ve antioksidan etkiye sahip olduğu bilinen en önemli özelliklerinden biri.

Zerdeçalın Faydaları Nelerdir?

Antik çağlardan beri bu baharatın bağırsak florasını aktivitesini artırdığına, sindirimi iyileştirdiğine, viral hastalıklara yardımcı olduğuna ve iyileşme döneminde kanı temizlediğine ve yeni kan hücrelerinin oluşumunu desteklediğine inanılıyordu. Peki, zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal fosfor, demir, kalsiyum, iyot, B, B2, B3, C, K vitaminleri içerir, belirli terpen türlerini içeren ve doğal antioksidan görevi gören, vücudu gençleştiren ve çeşitli tümörlere karşı koruyan esansiyel yağlar vardır.

Zerdeçal kilo vermek isteyenlerinde imdadına yetişiyor. Tek başına kilo vermeye katkı sağlamaz ancak yemeklere eklenirse metabolik süreçler için faydalıdır. Metabolizmayı hızlandırır ve bileşimindeki polifenol kurkumin, yağ oluşumunu engelleyebilmektedir.

  • Zerdeçal, insülin sentezinde yer alan beta hücrelerinin çalışmasını uyarır.
  • Kan damarlarını kolesterol pıhtılarından temizler.
  • Düzenli zerdeçal alımı kan dolaşımını iyileştirir, eklemlerin ve çevre dokuların beslenmesini artırır. Şişlik azalır, ağrı azalır.
  • Emzirme döneminde, zerdeçalın beslenme listesine dâhil edilmesi önerilir. Süt üretimini arttırarak laktasyonu uyarır. Annenin bağışıklığını arttırır.
  • Zerdeçal, kolesterol seviyelerini düşürmede ve kan pıhtılarının yanı sıra kötü kan pıhtılaşmasını önlemede etkilidir.
  • Kollajen üretimini uyararak cilt yaşlanmasını yavaşlatır
  • Sindirimi iyileştirir: Günlük olarak zerdeçal tüketmek safra kesesini uyararak, şişkinliği ve gazı azaltır ve iltihabı tedavi eder. Ancak safra kesesi hastalığında zerdeçal günlük olarak alınmamalıdır.
  • Karaciğeri toksinlerden arındırır.
  • Cilt iltihabı için kullanır, genellikle egzama ve sedef hastalıklarında.

Zerdeçalın Zararları

Zerdeçalın fazla kullanımı bazı hassasiyetleri doğurabilir. Zerdeçalın zararları alerjiye neden olabilmesidir. Kan sulandırıcı kullananlarda ya da buna bağlı özel diyet uygulayanlar diyetten çıkarılmalıdır. Zerdeçal, şeker seviyesini düşürmesi nedeniyle anti diyabetik ilaçlar alırken dikkatli olunmasında fayda vardır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dondurulmuş Anne Sütü Ne Kadar Sürede Tüketilmeli? Buzlukta Saklanan Anne Sütü Nasıl Verilir?
SAĞLIK Dondurulmuş anne sütü ne kadar sürede tüketilmeli?
Zencefili Kimler Kullanamaz? Zencefilin Yan Etkileri Nelerdir?
SAĞLIK Zencefili kimler kullanamaz?
Katı Kişi Sendromu, kadınlarda iki kat fazla görülüyor
SAĞLIK Ünlü şarkıcıyla gündeme gelmişti! Kadınlarda iki kat ...
Prof. Dr. Özkan'dan rahim nakli ameliyatı yorumu: Nobel'e aday muhteşem bir ameliyat
SAĞLIK Prof. Dr. Özkan'dan rahim nakli yorumu: Nobel'e aday ...
Ton Balığı Ne Kadar Tüketilmeli? Konserve Ton Balığı En Fazla Kaç Günde Tüketilmeli?
SAĞLIK Ton balığı ne kadar tüketilmeli?
Tarçın Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Çubuk Tarçın Kaç Kez Kullanılır?
SAĞLIK Tarçın günde ne kadar tüketilmeli?
Tahin Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Tahin Bağırsakları Çalıştırır Mı?
SAĞLIK Tahin günde ne kadar tüketilmeli?
Propolisi Kimler Kullanamaz? Propolisin Yan Etkileri Neler?
SAĞLIK Propolisi kimler kullanamaz?
Poleni Kimler Kullanamaz? Polenin Yan Etkileri Neler?
SAĞLIK Poleni kimler kullanamaz?
Omega 3 Takviyesini Kimler Kullanamaz? Omega 3 Kimlere Zararlı?
SAĞLIK Omega 3 takviyesini kimler kullanamaz?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.