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Zencefil, antipiretik, analjezik, antiinflamatuar ve antimikrobiyal etkilere sahiptir. Peki, böylesine faydalı olan bir bitkiyi tüketirken kimler dikkatli olmalı, zencefili kimler kullanamaz?

Zencefili, hamilelik sırasında, özellikle daha sonraki ilerleyen hamilelik döneminde yüksek dozda zencefil kullanmanın güvenliği konusunda tartışmalar vardır.

Zencefil az miktarda oksalat içerir. İnsan vücudunda bulunan en yaygın oksalat türü böbrek taşıdır. Bağırsak ve böbrek hastalığı olan kişiler için, özellikle oksalat taşı riski yüksek olan hastaları için zencefilin fazlası zararlıdır.

Zencefilin Yan Etkileri Nelerdir?

Zencefil, eski Çin, Hint ve İran tıp kitaplarında tonik, ateş düşürücü ve arındırıcı bir madde olarak bahsedilir. Antik çağlardan beri halk içinde ilaç olarak kullanılan Zencefil, birçok hastalık için şifa olmuştur. Kan dolaşımına yardımcı olması adına kullanılan zencefil, baş ağrısı, hazımsızlık, kabızlık için sıklıkla kullanılan bitkilerden biri.

Kış çaylarında ya da ödem atmak için kullanılan çaylarda dahi fındık büyüklüğünde koyulması kâfi gelmektedir. Ayrıca ciddi kalp hastalıkları olan kişilerin zencefil konusunda dikkatli olmaları gerekir. Zencefilin asıl tehlikesi sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkisidir. Baharatlı yiyecekler gibi mideyi tahriş eder ve mide ekşimesine, ishale ve bağırsak rahatsızlığına ve gaza neden olabilir. İşte fazla kullanılan zencefilin yan etkileri:

Gaz

Göğüste ağrılı şekilde başlayan yanma hissi

Mide rahatsızlığı

Ağız tahrişi

Uzmanlara göre hamile kadınların, zencefil çayı içmesi uygun değildir. Bu içim karın ağrısına neden olabilir.

Zencefil Çayı Fazla İçilirse Ne Olur?

Zencefil Çayı doğası gereği keskin bir tada sahiptir. Gingerol açısından ise oldukça zengindir. Zencefil çayını ölçülü tüketmek sağlık için yararlı olacaktır. Peki, zencefil çayı fazla içilirse ne olur?

Zencefil çayı fazla tüketildiğinde mide ve bağırsak duvarını uyararak, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına davetiye çıkarabilir. Ağız kuruluğu, boğaz ağrısı ve kabızlık gibi semptomlara neden olur. Günde bir ya da iki bardak (200- 300 ml) tüketilmesi önerilmektedir. Önerilen yapım ise; 1 bardak sıcak suyun içerisine bir çay kaşığı kadar zencefil tozu koyulmasıdır.

Toz Zencefilin Zararları

Toz zencefil genelde mutfaklardan eksik edilmez. Kış aylarında yapılan bitki çaylarına ya da ödem atıcı çaylara konulmasıyla ünlüdür. Düzenli olarak zencefil tozu içmek vücudun bağışıklığını artırabilir ve bağırsaklarda sindirim suyunun salgılanmasını teşvik edebilir, vücuttaki kolesterol metabolitlerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir ve belirli bir kilo verme etkisine sahip olabilir.

Ayrıca, zencefil tozunun eklem ağrılarını hafifletme etkisi de vardır ve bazı romatizma ve romatizmalar üzerinde iyi bir yardımcı tedavi edici etkiye sahiptir. İnsan vücudunun ısı enerjisini artırabilir ve kendi kendini onarma işlevini artırabilir.

İyi çekilmiş ince toz zencefil, emilimi kolay olduğundan dolayı vücut ısısını çok çabuk arttırır. Soğuk algınlığına bağlı olarak gelen üşüme hissini kısa sürede ortadan kaldırır. Vücudun kendi kendini iyileştirme işlevini iyileştirmek için vücudun ısı enerjisini hızla yeniler.

Toz zencefilin zararları yok denecek kadar azdır. Ölçü miktarı ayarlanmadığı takdirde ve bunun sürekli gün aşırı alındığını düşünürsek elbette zararları olacaktır. Uzun süre zencefil tozu içmek iştahı artırabilir, ağızda kuruluk yapabilir, vücut ısısını arttıracağı için aşırı terlemeye nen olabilir, mide problemleriniz varsa ölçü miktarlarına dikkat etmek yararlı olacaktır.