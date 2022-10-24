Adalar vapurunda bir polis intihar etti!

İstanbul'da olay, dün 19.30 sıralarında Karaköy-Adalar seferi yapan vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaköy-Adalar vapurunda kız arkadaşı ile seyahat eden polis memuru R.S. (31) kız arkadaşı A.Ş. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.
TARTIŞMANIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ
İHA'da yer alan habere göre ikilinin tartışması sonrası polis memuru, tabancasını ateşleyerek intihar etti.
KURŞUN BİR ÇOCUĞA DA İSABET ETTİ
Polis memuru, intihar ederken silahından çıkan kurşun ise vapurda bulunan A.A. isimli çocuğa isabet etti.
ÇOCUK HAFİF BİÇİMDE YARALANDI
Kurşunun isabet ettiği A.A. hafif şekilde yaralanarak bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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