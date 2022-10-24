Adalar vapurunda bir polis intihar etti!

İstanbul'da olay, dün 19.30 sıralarında Karaköy-Adalar seferi yapan vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaköy-Adalar vapurunda kız arkadaşı ile seyahat eden polis memuru R.S. (31) kız arkadaşı A.Ş. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.