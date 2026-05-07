Adalet Bakanı Akın Gürlek: Umut Altaş yakında iade edilecek, iadesini bekliyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Faili meçhul dosyalardan Gülistan Doku soruşturmasına, yargı reformundan yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Gürlek, devletin özellikle toplum vicdanını yaralayan dosyalarda kararlı bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

“FAİLİ MEÇHUL DOSYALARDA KARARLI İRADE GÖSTERİYORUZ”

Bakan Gürlek, toplumda hassasiyet oluşturan olaylarla ilgili Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir yapılanmaya gidildiğini belirtti. Gülistan Doku ve Rabia Naz Vatan gibi dosyaların kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını ifade eden Gürlek, faili meçhul suçları araştırmak üzere özel bir daire başkanlığı kurduklarını açıkladı.

Şu ana kadar ilk derece mahkemelerinden 638 dosyanın bu birime ulaştırıldığını belirten Gürlek, “Biz savcılık makamının yerine geçmiyoruz. Savcı arkadaşlarımıza teknik destek veriyoruz. Devlet olarak faili meçhul kalmış cinayetlerin ortaya çıkarılması konusunda kararlı olduğumuzu gösteriyoruz” dedi.

“GÜLİSTAN DOKU DOSYASI YENİDEN HAREKETLENDİ”

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin konuşan Gürlek, dosyanın 2025 yılında gelen ihbar ve gizli tanık beyanıyla yeniden hareketlendiğini söyledi. Baz istasyonu incelemeleri ve yeni deliller üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan, “Daraltılmış baz istasyonu çalışmaları yapıldı. Yeni deliller ortaya çıktı. Savcılarımıza teknik destek sağlıyoruz” diye konuştu.

Doku ailesiyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Gürlek, Çağla Tuğaltay ailesiyle de görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

“UMUT ALTAŞ KİLİT İSİM”

Soruşturmanın önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Umut Altaş hakkında da açıklama yapan Gürlek, ABD makamlarıyla doğrudan temas kurduklarını ifade etti.

“Umut Altaş’ın iadesini ivedilikle istedik” diyen Gürlek, “Bence kritik ve kilit bir isim. Türkiye’ye gelip ifade verdiğinde olayın büyük kısmı çözülecek” ifadelerini kullandı. ABD Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yapıldığını kaydeden Bakan, süreci anbean takip ettiklerini söyledi.

“VATANDAŞ MAĞDUR, BİZ EMPATİ YAPIYORUZ”

Yargıya güven konusunda da değerlendirmelerde bulunan Gürlek, vatandaşların en büyük şikayetlerinden birinin davaların uzun sürmesi olduğunu ifade etti.

“Bir boşanma davası 12 yıl sürmez, kira tahliye davası 4 yıl sürmez” diyen Gürlek, vatandaşın yaşadığı mağduriyeti gördüklerini ve bu konuda çalışma başlattıklarını açıkladı. 12. Yargı Paketi kapsamında yargılamaların hızlandırılmasına yönelik yeni düzenlemelerin Meclis’e geleceğini belirten Bakan, uygulama kaynaklı sorunların da yakından takip edildiğini söyledi.

“SORUN HAKİMDEYSE HSK DEVREYE GİRECEK”

Hedef süre uygulamasına dikkat çeken Gürlek, bazı davaların belirli sürelerde sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti.

“Kira tahliye davası 6 ayda, alacak davası 1 yılda bitmeli” diyen Bakan, hedef sürelerin aşılması halinde yeni bir denetim sürecinin devreye gireceğini söyledi.

Gecikmenin hakimin kişisel çalışma performansından kaynaklanması halinde Hakimler ve Savcılar Kurulu ve teftiş mekanizmasının işlem yapacağını belirten Gürlek, “Kimse kusura bakmasın. Hakim kendi davasının yıllarca sürmesini ister mi? Herkes hedef süreye uyacak” dedi.

“YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR”

Göreve başladığı ilk gün 81 ilin başsavcılığına genelge gönderdiğini açıklayan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin devlet politikası haline geldiğini söyledi.

“Devlet gençleri hem fiziken hem ruhen korumak zorunda” diyen Bakan, yasa dışı bahis oynatan, para transferi yapan ve organizasyona aracılık eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlemeler bulunduğunu hatırlattı.

“UYUŞTURUCU KULLANMA YAŞI ÇOK DÜŞTÜ”

Uyuşturucu kullanım yaşındaki düşüşe dikkat çeken Gürlek, mevcut mevzuatta değişiklik yapılabileceğini belirtti.

“İçicilik” olarak tanımlanan suçlarla ilgili yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu söyleyen Bakan, denetimli serbestlik uygulamalarının yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

“Uyuşturucu gençlerimizin hem bedenine hem ruhuna zarar veriyor. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

“ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYONLARDA AMAÇ ZİNCİRİ ÇÖZMEK”

Uyuşturucu operasyonlarında yalnızca kullanıcıların değil tüm dağıtım ağının hedef alındığını vurgulayan Gürlek, “Kullanıcıdan torbacıya, dağıtıcıdan organizasyonu yönetenlere kadar tüm zinciri ortaya çıkarmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda İstanbul’da büyük miktarda kokain ele geçirildiğini hatırlatan Bakan, toplumda rol model olarak görülen kişilerin uyuşturucuyla anılmasının gençler açısından olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

“Adalet Bakanlığı olarak demir yumruğumuzu hissettireceğiz” dedi.

“İBB DAVASINDA İFADESİNİ GERİ ÇEKEN YOK”

İBB’ye yönelik yürütülen davaya ilişkin de konuşan Gürlek, yargı sürecine hiçbir makamın müdahale edemeyeceğini belirtti.

Dosyada 407 sanığın bulunduğunu ifade eden Bakan, etkin pişmanlıktan vazgeçen herhangi bir kişinin olmadığını söyledi.

Adem Soytekin örneğini veren Gürlek, soruşturma aşamasındaki ifadelerin mahkemede de tekrarlandığını belirtti.

“Dosyada sadece tanık beyanı yok. MASAK raporları, HTS kayıtları gibi maddi deliller de var” diyen Gürlek, tüm süreçlerin hukuki çerçevede yürütüldüğünü kaydetti.

“ÖRGÜTÜN NİHAİ AMACI İDDİANAMEDE YER ALIYOR”

Siyasi ayrım yapılmaksızın tüm belediyeler hakkında işlem yapılabildiğini ifade eden Gürlek, farklı partilere mensup belediyelerde de operasyonlar gerçekleştirildiğini söyledi.

İddianamede suç örgütünün amacı olarak “yolsuzluk havuzu oluşturulması” ve bunun siyasi hedefler doğrultusunda kullanılması iddialarının yer aldığını belirten Bakan, kurultay süreçlerine ilişkin Ankara ve İstanbul’da ayrı davaların sürdüğünü ifade etti.