Adalet Bakanı Tunç: Hedefimiz yeni anayasa

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli ziyaretler kapsamında Rize’ye geldi. Rize Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Tunç, şeref defterini imzalayıp, Vali İhsan Selim Baydaş ile görüştü. Ardından Rize Adalet Sarayı’nı ziyaret eden Bakan Tunç, Başsavcı Mehmet Patlak ve Rize Baro Başkanı Ümit Peçe ile bir araya geldi. Adalet sarayı ziyareti sonrası Bakan Tunç, Rize Öğretmenevinde Rize Valiliği ve Rize Başsavcılığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar sonrası programda açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, “550 bin metrekare kapalı alanı vardı tüm yargı teşkilatımızın. Müstakil adliye olarak bütün Türkiye geneli bundan 22 yıl önce. 550 bin metrekare kapalı alanı vardı. Şimdi sadece inşaatına başladığımız Ankara adliyesi 600 bin metrekare. Şu anda 6,5 milyon metrekare kapalı alana ulaşmış durumdayız. Yani 72 tane müstakil adliye sarayından, bugün 360'lara vardık."

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"Türkiye Büyük Millet Meclisimiz son 22 yılda yoğun çalıştı. Yine en son, seçim nedeniyle meclis ara vermeden önce 8’inci yargı paketini hayata geçirdi. Bakın yıllardır konuştuğumuz temyiz süreleri, istinaf süreleri, farklı mahkemelerde 7 gün olan vardı, 8 gün olan vardı, 15 gün olan vardı, iki hafta olan vardı. Bunların artık hepsi tarihe karıştı. Daha pratik sadeleştirme nasıl olmalı? Daha çabuk nasıl sonuca ulaşabiliriz? Hızlı kararı nasıl verebiliriz? Adaletin gecikmeden tesisini nasıl sağlayabiliriz? Bu konuda meclisimiz, bakanlığımız bunları yaparken yargıdan gelen seslere kulak veriyor.” dedi.