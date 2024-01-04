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        Adalet Bakanı Tunç'tan Adalet Sarayı ziyareti

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki temasları kapsamında Anadolu Adalet Sarayını ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:51 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:51
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        Adalet Bakanı Tunç'tan Adalet Sarayı ziyareti
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        Adalet Bakanı Tunç, kendisini karşılayan başsavcılar, komisyon başkanı, savcılar ve komisyon üyeleri ile selamlaştıktan sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmenin ardından Tunç, hakimler, savcılar ve adliye personelleri ile konferans salonunda toplantı yaptı. Tunç, ön büroları da ziyaret ettikten sonra adliyeden ayrıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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