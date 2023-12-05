Adalet Bakanı Tunç’tan "Kadın Hakları Günü" paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

Bakan Tunç, “Kadınlar; güçlü aile ve güçlü toplumun temelidir. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde çekinmeden en ön safta yer alan Türk kadını, bundan 89 yıl önce seçme ve seçilme hakkı elde etti. Çoğu ülkeden önce bu hakkın elde edilmesi, kadının toplumumuzdaki yerinin ve öneminin göstergesidir. Türkiye Yüzyılı'nın inşa edilmesinde de kadınlar yine önemli görevler üstleneceklerdir. 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü ve Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.