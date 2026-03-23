Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları ne?
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde kamuya büyük bir istihdam kapısı açmaya hazırlanıyor. Toplam 15 bin personelin alınacağı süreçte, adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere farklı kadrolarda alım yapılması planlanıyor. Başvuru takvimi ve kadro dağılımına ilişkin detaylar ile ceza infaz kurumlarına yapılacak alımlar adayların yoğun ilgisini çekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları ne? İşte bilgiler...
Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın gözü Adalet Bakanlığı’nın duyuracağı 15 bin kişilik alımda. 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi beklenen geniş kapsamlı personel alımı kapsamında, çeşitli unvanlarda görevlendirmeler yapılacak. Özellikle Ceza İnfaz Kurumları kadrolarına ilişkin detaylar araştırılırken, gözler resmi başvuru takvimine çevrildi. Ayrıntılar haberimizde...
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı.
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Mevcut bilgilere göre alımların mart ayı sonu ya da nisan ayı başında duyurulması öngörülüyor.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)
Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)
Mübaşir
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Teknisyen ve Tekniker
Hemşire ve Sağlık Teknikeri
Psikolog ve Sosyal Çalışmacı
Mühendis ve İstatistikçi
İşaret Dili Tercümanı
Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)