Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir bireyimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Peki, "Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" İşte detaylar...