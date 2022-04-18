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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son durum: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 1-17 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı sonuçları için dikkatler Nisan ayına çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son durum...

  • 01
    Adalet Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru sonuçları tarihi 2022

    Adalet Bakanlığı, bakanlık kadrolarında görevlendirilmek üzere 12 bin 823 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 1-17 Mart 2022 tarihlerinde E-Devlet sistemi üzerinden tamamlanmıştı. İşte başvuru sonuçlarıyla ilgili son durum...
  • 02
    Adalet Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru sonuçları tarihi 2022

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2022

    Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir."
  • 03
    Adalet Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru sonuçları tarihi 2022

    "pgm.adalet.gov.tr" adresinde yayınlanan açıklamada Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için boy ve kilo ölçümüne çağrılacak adaylar çin tarih netleşti. Açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır" denildi.

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    Adalet Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru sonuçları tarihi 2022

    Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacaklar arasında uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak.

    Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak.

    Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklar.

    ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEKNİSYEN, İŞARET DİLİ TERCÜMANI, ŞOFÖR, AŞÇI VE HİZMETLİ PERSONEL İSTİHDAM SINAV İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
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    Adalet Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru sonuçları tarihi 2022

    ADALET BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI

    Adalet Bakanlığı’na 12 bin 823 personel alımı gerçekleştirilecek.

    Bakanlık adliyelerine 6 bin 459

    Ceza infaz kurumlarına 5 bin 563

    İcra dairelerine 500

    Bakanlık merkeze 188

    Personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak.

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