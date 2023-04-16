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2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı bünyesine 18 bin 305 personel alımı yapılacağını açıkladı. Hal böyle olunca konuyla ilgilenen vatandaşlar arama motorlarında, “Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları ne? 2023 Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

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  • Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları ne? 2023 Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı bünyesine 18 bin 305 personel alınacağına dair ilan açılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda sürece ilişkin başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları netlik kazanacak. Konuyla ilgili merak edilen, “Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
  • Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları ne? 2023 Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili: "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" dedi.
  • Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları ne? 2023 Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını ifade eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.
  • Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları ne? 2023 Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

    Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleşecek personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. İlan yayınlandıktan sonra başvuru detayları da netlik kazanmış olacak.
  • Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları ne? 2023 Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

    PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

    Adalet Bakanlığı'nda alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

    Türk Vatandaşı olmak,

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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