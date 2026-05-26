        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2026 ve şartları ne? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru tarihi

        Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştireceği 15 bin personel alımı için geri sayım sürerken, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday başvuru tarihleri ve kadro dağılımına odaklandı. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir ile destek personeli başta olmak üzere farklı unvanlarda yapılacak alımlara ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman? İşte bilgiler...

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 13:12 Güncelleme:
        2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görev alacak 15 bin personel için süreç yakından takip ediliyor. Başvuru şartları, KPSS taban puanı ve branş dağılımına ilişkin araştırmalar hız kazanırken, adaylar gözlerini Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi kılavuza çevirdi. İşte güncel detaylar...

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı.

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Mevcut bilgilere göre alımların mart ayı sonu ya da nisan ayı başında duyurulması öngörülüyor.

        HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

        Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

        Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

        Mübaşir

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        Teknisyen ve Tekniker

        Hemşire ve Sağlık Teknikeri

        Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

        Mühendis ve İstatistikçi

        İşaret Dili Tercümanı

        Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
