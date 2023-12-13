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        Haberler Dünyadan Adam Driver ikinci kez baba olduğunu yanlışlıkla ağzından kaçırdı - Magazin haberleri

        Adam Driver ikinci kez baba oldu

        Adam Driver, ikinci kez baba olduğunu katıldığı programda ağzından kaçırdı. Ünlü oyuncu, "Geçen yıl bir kız bebek istemiştim ve oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:12
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        'Marriage Story', 'House of Gucci', 'Ferrari' gibi yapımlarda rol alan Adam Driver, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

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        2013'ten bu yana kendisi gibi oyuncu olan Joanne Tucker ile mutlu bir beraberliği olan Driver, 2016'da doğan ilk çocuklarını iki yıl boyunca sır gibi saklamıştı.

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        AĞZINDAN KAÇIRDI

        40 yaşındaki ünlü oyuncu, 'Saturday Night Live' programının provaları sırasında ikinci kez baba olduğunu ağzından kaçırdı.

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        "KIZ BEBEK İSTEMİŞTİM VE OLDU"

        Adam Driver, "Geçen yıl bir kız bebek istemiştim ve oldu. Bu da çok yorucuydu. Bu yüzden bu yıl uyku ilacı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        "BEN SIRASIYLA BİR EŞ VE BABAYIM"

        Adam Driver, 2020'de, "Ben bir eşim ve babayım. Tam olarak bu sırayla. Oğluma bu konuda çok açık oldum. O her şeyde ikinci sırada" demişti.

        Fotoğraflar: AP

        #Adam Driver
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