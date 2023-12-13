"KIZ BEBEK İSTEMİŞTİM VE OLDU" Adam Driver, "Geçen yıl bir kız bebek istemiştim ve oldu. Bu da çok yorucuydu. Bu yüzden bu yıl uyku ilacı diliyorum" ifadelerini kullandı.

5 Şurada Paylaş!









"BEN SIRASIYLA BİR EŞ VE BABAYIM"



Adam Driver, 2020'de, "Ben bir eşim ve babayım. Tam olarak bu sırayla. Oğluma bu konuda çok açık oldum. O her şeyde ikinci sırada" demişti.



Fotoğraflar: AP