Adam Pearson 'Fil Adam' rolünü üstlenen ilk engelli yıldız olacak

İngiliz oyuncu Adam Pearson, 'Fil Adam'ın (The Elephant Man) yakında gösterime girecek yeniden çevriminde rol almaya hazırlanıyor. Pearson, Joseph Merrick rolünü üstlenen ilk engelli yıldız olacak.

40 yaşındaki Nörofibromatozdan muzdarip (deri ve sinirlerde görülen doku bozulukları) oyuncu, fiziksel deformasyonlarla doğan ve bir ucube gösterisinde sergilenen birine dönüşen İngiliz sanatçı Joseph Merrick'i canlandıracak.

Bernard Pomerance'ın Tony ödüllü oyununun sinemadaki yer versiyonunu Pomerance'ın oğlu Moby Pomerance kaleme aldı. Oyun yazarının kızı Eve Pomerance da filmin yapımcılığını üstlendi. Yeni uyarlamanın çekimlerine 2026'da başlanması planlanıyor.

Adam Pearson, yaptığı açıklamada; "Joseph Merrick benim uzun ve karmaşık bir ilişki kurduğum bir adam. Adının bir alay ifadesi olarak kullanılmasından, sunduğum belgesellerde onun hakkında bilgi edinmeye kadar, çocukken düşünmekten bile kaçındığım bir adamı sevdiğim ve ona saygı duyduğum katartik bir yolculuk oldu" dedi. Pearson ayrıca, "Şimdiyse bir engelli savunucusu ve oyuncu olarak, Joseph Carey Merrick'in gerçek hikayesini anlatmaktan daha büyük bir onur, aynı zamanda ağır bir sorumluluk düşünemiyorum" ifadesini kullandı.