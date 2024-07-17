Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisi onaylandı

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, stratejik konumuyla her daim önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adana'yı, dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'ya dev bir eser daha kazandırma müjdesinin hayata geçtiğini belirten Çelik, Adana Ana Konteyner Limanı ile Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra, doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacağını aktardı.