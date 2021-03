Adana Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Adana'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Adana cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 26 Mart Diyanet Adana Cuma namaz saati ve Adana haftalık namaz vakitleri

26 MART 2021 ADANA CUMA NAMAZI SAATİ

26 Mart 2021 Adana Cuma namazı saati: 12:49

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 26 Mart 2021 Cuma 05:06 06:27 12:49 16:19 19:02 20:18 27 Mart 2021 Cumartesi 05:04 06:25 12:49 16:19 19:03 20:19 28 Mart 2021 Pazar 05:03 06:24 12:49 16:19 19:04 20:20 29 Mart 2021 Pazartesi 05:01 06:22 12:49 16:20 19:05 20:21 30 Mart 2021 Salı 05:00 06:21 12:48 16:20 19:06 20:22 31 Mart 2021 Çarşamba 04:58 06:19 12:48 16:20 19:07 20:23 01 Nisan 2021 Perşembe 04:56 06:18 12:48 16:21 19:08 20:24

CUMA HUTBESİNDE YAPILAN DUAYA AMİN DEMEK CAİZ MİDİR?

İslam âlimleri, gerek cuma hakkındaki hadisleri, gerekse Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alarak hutbenin esasını teşkil eden rükünler ile sahih bir hutbede uyulması gereken şartları ve hutbenin adabını tespit etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196). Hatip hutbe irad ederken cemaatin konuşmasının doğru olmadığını ifade eden hadisler vardır (Buhârî, Cumua, 36; Müslim, Cumua, 11; Muvatta, Cuma, 6; Ebû Dâvûd. Salât, 237; Tirmizî, Salât, 256; Nesâî, Cumua, 22). Hanefi ve Şâfiîler bu hadislere dayanarak zaruret olmadıkça hutbe esnasında konuşmayı mekruh; Hanbelî ve Mâlikîler haram kabul etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 198; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 429-430). Diğer taraftan yine Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alan İslam âlimleri hutbede müminlere dua etmenin mendup veya rükün olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196).

Buna göre, hutbenin dinlenmesi, bu esnada başka işlerle uğraşılmaması, konuşulmaması gerekir. Ancak, Hz. Peygamberin (s.a.s.) ismi anıldığında sessizce salavat okunması, hatibin duasına ‘âmin’ denmesi, konuşma olarak değerlendirilmediğinden, bunların yapılmasında bir sakınca yoktur (Bkz. Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’, I, 264; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 35).