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Adana Cuma saati: Adana Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 26 Mart Adana Cuma namazı saati

26 Mart Adana cuma saati araştırılıyor. Bugün Adana'da Cuma namazı için camiye gidecek vatandaşlar, Adana Cuma namazı kaçta kılınacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 26 Mart Cuma günü Adana'da cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazı saatlerini ve haftalık namaz vakitlerini paylaştı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı haftalık namaz vakitlerine göre bu haftaki Adana Cuma namazı saati...

Adana Cuma saati: Adana Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 26 Mart Adana Cuma namazı saati

Adana Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Adana'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Adana cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 26 Mart Diyanet Adana Cuma namaz saati ve Adana haftalık namaz vakitleri

26 MART 2021 ADANA CUMA NAMAZI SAATİ

26 Mart 2021 Adana Cuma namazı saati: 12:49

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
26 Mart 2021 Cuma05:0606:2712:4916:1919:0220:18
27 Mart 2021 Cumartesi05:0406:2512:4916:1919:0320:19
28 Mart 2021 Pazar05:0306:2412:4916:1919:0420:20
29 Mart 2021 Pazartesi05:0106:2212:4916:2019:0520:21
30 Mart 2021 Salı05:0006:2112:4816:2019:0620:22
31 Mart 2021 Çarşamba04:5806:1912:4816:2019:0720:23
01 Nisan 2021 Perşembe04:5606:1812:4816:2119:0820:24

CUMA HUTBESİNDE YAPILAN DUAYA AMİN DEMEK CAİZ MİDİR?

İslam âlimleri, gerek cuma hakkındaki hadisleri, gerekse Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alarak hutbenin esasını teşkil eden rükünler ile sahih bir hutbede uyulması gereken şartları ve hutbenin adabını tespit etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196). Hatip hutbe irad ederken cemaatin konuşmasının doğru olmadığını ifade eden hadisler vardır (Buhârî, Cumua, 36; Müslim, Cumua, 11; Muvatta, Cuma, 6; Ebû Dâvûd. Salât, 237; Tirmizî, Salât, 256; Nesâî, Cumua, 22). Hanefi ve Şâfiîler bu hadislere dayanarak zaruret olmadıkça hutbe esnasında konuşmayı mekruh; Hanbelî ve Mâlikîler haram kabul etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 198; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 429-430). Diğer taraftan yine Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alan İslam âlimleri hutbede müminlere dua etmenin mendup veya rükün olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196).
Buna göre, hutbenin dinlenmesi, bu esnada başka işlerle uğraşılmaması, konuşulmaması gerekir. Ancak, Hz. Peygamberin (s.a.s.) ismi anıldığında sessizce salavat okunması, hatibin duasına ‘âmin’ denmesi, konuşma olarak değerlendirilmediğinden, bunların yapılmasında bir sakınca yoktur (Bkz. Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’, I, 264; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 35).

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