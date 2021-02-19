Adana'da 12 evin kapısını çaldığı öne sürülen 2 kardeşten biri tutuklandı

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AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde iki kişinin bir evin kapısını çalıp hafif ticari araçla kaçtıkları ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, kendilerini görüp kaçmaya başlayan zanlıların peşine düştü.Ara sokaklarda ilerleyerek polislerden kurtulmaya çalışan şüpheliler, park halindeki iki araca çarptıktan sonra aracı terk edip yaya halde uzaklaşmak istedi.

Ekipler, zanlılar Muhammet H. (24) ve ağabeyi Ahmet H’yi (31) kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelilerin aracında 6 demir kapı bulundu.Bölgedeki 6 evin daha kapısını çaldıkları ileri sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Muhammet H. tutuklandı, ağabeyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki şüphelinin bir evin demir kapısını yerinden söküp araçlarına yükledikten sonra olay yerinden ayrılması başka bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.