SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Adana
GÜNDEM
Haberler >GÜNDEM

Adana'da akılalmaz olay! Dikkat çekmemek için eşi ve oğlunun elinden tuttu

Adana'da eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla cezaevi otoparkına lüks bir otomobil ile gelen yaşlı adam, çocuğuna simit veren kadın ile birlikte bir başkasının aracından toplam 30 bin 300 lira ve 3 cep telefonu çaldıktan sonra yakalandı

Giriş: 03.02.2019 - 10:09 | Güncelleme:  İHA

Adana'da eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla cezaevi otoparkına lüks bir otomobil ile gelen yaşlı adam çocuğuna simit veren kadın ile bir başkasının aracından 30 bin 300 lira ve 3 cep telefonu çaldıktan sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Haydar A. (45) eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte lüks otomobiliyle Kürkçüler Cezaevi otoparkına geldi.



DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN YAPTIKLARI ŞOKE ETTİ

Haydar A. daha sonra aracından inerek, park halindeki tutuklu yakınlarının otomobillerini kontrol etmeye başladı. Dikkat çekmemek için oğlunun ve eşinin elinden tutan şüpheli bir süre otopark içinde gezdi.

Daha sonra, otoparka gelen Sariye G. aracı park ederek tutuklu bulunan eşini ziyaret etmek için cezaevine giriş yaptı. Bu sırada Sariye G. otoparkta dolaşan Haydar A.'nın oğluna yemesi için simit verdi. Simidi alarak kadına teşekkür eden Haydar A. daha sonra Sariye G'nin aracının bagajında bulunan 30 bin lira ile 2 cep telefonunu çaldı. Çantayı kendi aracına koyan şüpheli başka bir otomobili gözüne kestirdi. Şüpheli aynı yöntemi kullanarak Aylin B.'nin aracından da 300 lira para ve 1 cep telefonu çaldı.



Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Daha sonra oğlu ve eşiyle lüks aracına binen şüpheli olay yerinden ayrıldı. Tutuklu yakınları ise ziyaret sonrası, soyulduklarını fark edince polisi aradı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracının plakasını tespit etti. Haydar A. kısa sürede yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli buradaki sorgusunda suçunu kabul etti. Cep telefonlarını sulama kanalına attığını, çaldığı paranın bir kısmını harcadığını ve kalan 28 bin 200 liranın evde bulunduğunu söyledi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı. Polis, parayı sahiplerine teslim etti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X