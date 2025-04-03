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        Haberler Gündem Adana'da cenazeden dönenlerin bulunduğu araç otomobile çarptı, 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adana'da cenaze dönüşü kaza: 7 yaralı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, cenazeden dönenlerin bulunduğu hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpmasıyla 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 19:00 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:00
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        Cenaze dönüşü kaza: 7 yaralı
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        Kozan-Feke kara yolu Dağılcak mevkisinde, Orhan D. idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarına park edilen otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri araçlarda yaralanan 7 kişiyi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Orhan D'nin kullandığı araçtakilerin, dün minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişilik ailenin cenazesinden döndükleri öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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