Adana'da dereye devrilen kamyonette hayatını kaybetti
Adana'da bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında dereye devrildi. Olayda kamyonetin sürücüsü 65 yaşındaki Nihat Efe Kurt hayatını kaybetti
Adana’da kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye devrilen kamyonetin sürücüsü Nihat Efe Kurt (65) hayatını kaybetti.
YOL KENARINDAKİ DEVREYE DEVRİLDİ
DHA'daki habere göre kaza; öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Çotlu Mahallesi’nde meydana geldi. Nihat Efe Kurt’un kullandığı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.
SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEMENİN ARDINDAN GÖTÜRÜLDÜ
Kaza yerindeki incelemenin ardından Kurt’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.