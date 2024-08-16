Adana'da devrilen kule vincin operatörü hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında devrilen kule vincin operatörü yaşamını yitirdi
Giriş: 16.08.2024 - 19:10 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:10
1
Karakuyu Mahallesi'nde konut inşaatı yapılan sahada çalışma sırasında kule vinçlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
2
Görevlilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
3
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vinç operatörü Görkem Harbi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.