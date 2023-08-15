Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Adana'da "Dur" ihtarına uymayan araçtaki 5 zanlı, 70 kilometre süren kovalamacayla yakalandı

        Adana'da "Dur" ihtarına uymayan araçtaki 5 zanlı, 70 kilometre süren kovalamacayla yakalandı

        Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 5 şüpheli, ekiplerin 70 kilometre süren kovalamacası sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 06:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da polisle şüpheliler arasında 70 kilometrelik kovalamaca
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 01 AOG 874 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen araçta bulunan 5 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Durum telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirildi.

        Ara sokaklara girerek izini kaybettirmek isteyen şüpheliler, daha sonra TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu'na çıktı.

        Şüphelilerin Ceyhan istikametine kaçmaya devam etmesi üzerine ekipler, otoyolu Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki mahallelere bağlayan noktalarda önlem aldı.

        TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN EKİP ARACINA CİSİM ATTILAR

        Otoyolda kaçışını sürdüren şüpheliler, kendilerini takip eden ekipten kurtulmak için polis aracına sert bir cisim attı. Manevra yapan ekipler kaza yapmaktan kurtulurken aracın camı hasar gördü.

        Buna rağmen takibini sürdüren ekipler 70 kilometre süren kovalamaca sonucu aracı Baklalı Köprülü Kavşağı'nda durdurdu.

        Otomobildeki 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, araçta arama yaptı. Yapılan incelemede sürücü M.E.Ç'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi.

        Şüpheliler ve otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

        #adana
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        92 yaşındaki Murdoch, yeni bir aşka yelken açtı
        92 yaşındaki Murdoch, yeni bir aşka yelken açtı
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Gedson attı, Kartal kazandı!
        Gedson attı, Kartal kazandı!
        Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!
        Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'