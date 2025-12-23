Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Adana'da hareketli dakikalar! Kaçak bici biciciler yıkıma direndi! | Son dakika haberleri

        Adana'da hareketli dakikalar! Kaçak bici biciciler yıkıma direndi!

        Adana'da Menderes Adası'ndaki kaçak yapıların yıkımı için polis eşliğinde işlemler başladı. Yıkıma karşı çıkan bazı kişiler polise direnerek kendilerine zarar verip, iş yerlerini yaktı

        Giriş: 23.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:18
        Kaçak bici biciciler yıkıma direndi!
        Adana'da kentin cazibe merkezlerinden Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'ndaki kaçak yapıların yıkımı için polis eşliğinde işlemler başladı. Yıkıma karşı çıkan bazı kişiler polise direnerek kendilerine zarar verip, iş yerlerini yaktı.

        DHA'nın haberine göre kentin cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda yıllar içinde onlarca kaçak yapı inşa edildi.

        Genellikle kente özgü bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı kaçak iş yerlerine ahşaptan yapılan eklentiler ve oturma alanları, gölün üzerine kadar yayıldı. Çeşitli dönemlerde bu işletmeler belediye tarafından yıkılmak istendi ancak bazı kişilerin silahla direnmesi ve protesto gösterileri yapması nedeniyle bu gerçekleşmedi.

        Aradan geçen yıllarda gölün çevresindeki bulvarlar yenilendi, yeni yollar açıldı ve çevreye lüks binalar yapıldı ancak adadaki görüntü aynı kaldı. Adadaki uyuşturucu ve asayiş olayları da tepkilere neden oldu. Emlak değeri yüksek bölgedeki ruhsatsız iş yeri sahiplerinin adaya girenleri hanutçuluk yaparak mekanlarına davet etmekte ısrarcı olmaları da şikayetleri artırdı.

        Adana Valiliği'nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek bu defa kesin yıkım kararı aldı. Sayısı 50'yi aşan iş yeri sahiplerine 23 Aralık’a kadar adayı boşaltmaları için zaman verildi. Adanın boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetinin gözetiminde yıkım yapılacağı esnafa bildirildi. Karar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

        YIKIM BAŞLAMADAN OLAYLAR ÇIKTI

        Adanın boşaltılması için verilen sürenin sona ermesinin ardından sabah saatlerinde iş makineleri yıkım için polis eşliğinde adaya geldi. Çevik kuvvet ekibi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da çevrede güvenlik önlemi aldı. Yıkıma karşı çıkan esnaf, çalışmaları engellemeye çalıştı. Yıkıma karşı çıkan bir kişi polise direnerek bıçakla kendisine zarar verdi. Bazı işletme sahipleri de iş yerlerini benzin döküp yaktı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, adanın tahliye edilmesi için kalabalık grupla müzakere ediyor.

