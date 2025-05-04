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        Haberler Gündem Güvenlik Adana'da jandarma cayrokopteri araziye sert iniş yaptı

        Adana'da jandarma cayrokopteri araziye sert iniş yaptı

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde jandarma cayrokopteri araziye sert iniş yaptı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:42
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        Adana'da jandarma cayrokopteri sert iniş yaptı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopter, henüz bilinmeyen nedenle araziye sert inişte bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi." dedi.

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