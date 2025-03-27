Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü; o anlar kameraya yansıdı

Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gündüz saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil ile bölgeye gelen kar maskeli 5 kişi, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği, tekme, yumruk ve sopalarla darbetti.

Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü. 5 kişi daha sonra geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.

5 kişi, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.