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        Haberler Gündem Güncel Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü | Son dakika haberleri

        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü

        Adana'da, evli olan bir oto tamircisi, sevgilisi ve beraberindeki 5 kişi tarafından boş arsada dövülerek öldürüldü. 45 yaşındaki tamircinin cesedini çobanlar bulurken, polis şüphelileri operasyonla yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:42
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        Adana'da 45 yaşındaki evli oto tamircisi Ramazan Karabulut, sevgilisi ve beraberindeki arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü.

        Olay, 31 Ağustos saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi.

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        Evli oto tamircisi Ramazan Karabulut, bir süredir ilişki yaşadığı öne sürülen Selcan Ç. ile tartıştı. (fotoğraftaki)

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        Selcan Ç., durumu arkadaşı Talüt Yavuz'a (53) anlattı. (fotoğraftaki)

        Yavuz, telefonla aradığı Karabulut'u konuşmak için Rüzgarlı Tepe'ye çağırdı.

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        Yavuz ve beraberindeki Selcan Ç., Uğurcan Sergen Dokumacı (23), Kemal Elmasten (19), Murat Güngör (21) ve H.Y. (15), Karabulut ile buluştu.

        Burada içki içip, bir süre sohbet eden taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Selcan Ç. ve yanındaki 5 kişi, Karabulut'u darbedip, bacağından bıçakladı. Karabulut kanlar içinde yere yığılıp, kendinden geçince şüpheliler otomobille kaçtı.

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        ÇOBAN BULDU

        Bir gün sonra sabah saatlerinde bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, Ramazan Karabulut’u yerde hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Karabulut’un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

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        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen şüpheliler, Ramazan Karabulut’u dövdüklerini itiraf edip ancak bıçakla yaralamadıklarını öne sürdü.

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        5 TUTUKLAMA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelerden Selcan Ç., Talüt Yavuz, Uğurcan Sergen Dokumacı, Kemal Elmasten, Murat Güngör çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #adana
        #cinayet
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