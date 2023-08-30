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        Haberler Gündem 3. Sayfa ADANA'DA KORKUNÇ OLAY | Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı! - Son dakika Adana haberleri

        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!

        Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen 29 yaşındaki Burak Yalçınkaya, aile fertleriyle mangal yaktıkları sırada çıkan tartışmada ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini tabancayla vurup, aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Olayda, şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı 5 kişinin tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 08:19 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:30
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        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
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        Adana'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi´nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Yalçınkaya (29), ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya, yengesi Esra Yalçınkaya ve yeğenleri E. ile Y. ile ailece yemek yemek için mangal yaktı.

        TÜM AİLE FERTLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Belinden tabancasını çıkaran Burak Yalçınkaya, tüm aile fertlerine tabancayla ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

        AİLE FERTLERİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı aile fertleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        AĞABEYİ HAYATINI KAYBETTİ

        Şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yalçınkaya´nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        5 KİŞİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Ağır yaralanan Burak, annesi Hacer, yengesi Esra ve yeğenleri E. ile Y.'nin ise hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        #adana
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