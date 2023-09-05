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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay: Acıyla uyandı! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu! - Son dakika haberler

        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!

        Adana'da, bir apartmanın 5´inci katındaki dairede oturan ve sıcak nedeniyle, aile fertleriyle birlikte balkonda uyuyan 7 yaşındaki R.Y., sağ bacağına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Küçük çocuk tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 09:09 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:20
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        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
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        Adana'nın Seyhan ilçesinde, önceki gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsmetpaşa Mahallesi´ndeki bir apartmanın 5. katında R.Y. (7), sıcak nedeniyle ailesiyle birlikte evin balkonunda uyudu.

        SAĞ BACAĞINA MERMİ İSABET ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre R.Y.'nin sağ bacağına, kimliği belirsiz bir kişinin tabancasından ateşlenen yorgun mermi isabet etti.

        KÜÇÜK ÇOCUK ÇIĞLIKLA UYANDI

        Acı içerisinde uyanan R.Y.'nin çığlığını duyan ailesi, çocuklarının bacağının kanlar içerisinde olduğunu fark etti.

        AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

        Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuk, kısa sürede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Aile daha sonra tabancayı ateşleyen şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

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        ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

        Son dönemde buna benzer olayların arttığını ve artık balkonda bile rahat yatamaz hale geldiklerini belirten aile, önlem alınmasını istedi.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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        #adana
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