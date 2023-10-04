O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler! Adana'da, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen bir kişi, mahalleli tarafından darp edilip yerde sürüklenerek ara sokaklarda dolaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:34 facebook

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