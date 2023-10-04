O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
Adana'da, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen bir kişi, mahalleli tarafından darp edilip yerde sürüklenerek ara sokaklarda dolaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı
Adana'na olay, gece saatlerinde, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, metamfetamin sattığı ve kullandığı iddia edilen kişi, bölge halkı tarafından darp edildi.
YERDE SÜRÜKLEYİP GEZDİRDİ
DHA'da yer alan habere göre bu sırada gruptan 1 kişi, yere yatırdığı şüpheliyi kıyafetinden tutup sürükleyerek ara sokakları gezdirdi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Şüpheli daha sonra polise teslim edildi.
Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.