Emekli karı koca öldürülmüştü! 7 bilezik katliamı! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'nın, Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde dün, iddiaya göre, Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti. Ancak çift kapıyı açmayınca akrabaları şüphelenip durumu jandarmaya haber verdi.

BAŞLARINDAN VURULMUŞ BULUNDULAR

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karı-kocayı başlarından vurulmuş halde buldu. Jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarma olay yeri ekipleri ise evde parmak izi ve delil çalışması topladı.

HIRSIZLIK ANINDA EVE GELDİLER

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı kocanın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma yaptığı çalışmada emekli çiftin evde olmadığı sırada eve A.Ü., O.Ü., AA, ve E.K.’nin hırsızlık amaçlı girdiğini evde bulunan 7 bileziği çaldıklarını ancak bu sırada karı kocanın eve geldiğini bu nedenle çifti silahla öldürdüklerini belirledi.

EMEKLİ ÇİFT BUGÜN DEFNEDİLECEK

Uyuşturucu bağımlısı oldukları öne sürülen zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlekleri devam edersen, emekli çiftin cenazesi için bugün Tümenli Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.