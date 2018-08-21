Adana'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre, Göksel Kınacı'nın kullandığı 01 PZ 441 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kınacı'nın öldüğünü belirledi. Olay yerinen gelen motosiklet sürücüsünün yakınları gözyaşı döktü.

Kaza yerinden inceleme yapan polis ekipleri, motosikletin ağaca çarpmanın etkisiyle olay yerinden yaklaşık 15 metre uzağa gittiğini tespit etti. Bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ