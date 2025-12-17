Adana'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde İmamoğlu çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletteki Semih Büyüköztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Cem Toklu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Toklu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.