        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kontrolden çıkıp, refüje çarpan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 02:50 Güncelleme: 17.12.2025 - 02:50
        Adana'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kaza, dün akşam saatlerinde İmamoğlu çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletteki Semih Büyüköztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Cem Toklu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Toklu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        #adana
        #haberler
        #İmamoğlu
        #Son dakika haberler
